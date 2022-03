F1, Binotto: "La Ferrari cercherà di essere l'outsider, ecco chi sono le favorite"

Il pensiero di Binotto

Il team principal della Rossa ha quindi analizzato il ruolo della Ferrari nel prossimo Mondiale, ipotizzando anche chi avrà i favori del pronostico dalla sua parte: "In termini di prestazioni non è semplice dare una valutazione attualmente. Sicuramente Red Bull e Mercedes restano le favorite. Dopo i titoli della scorsa stagione sarebbe sbagliato il contrario. La Ferrari dovrà cercare di essere unìoutsider e spero che il gruppo sia molto compatto”. Infine, sui piloti: “Leclerc e Sainz sono talentuosi e hanno risposto presente a questo primo appuntamento. Inoltre vanno molto d’accordo e credo che questo sia importante”. Così Binotto, che può essere soddisfatto di questi test in Bahrain, ma che non può rilassarsi visto che la Ferrari è attesa da una stagione lunga e cruciale.