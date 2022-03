Ferrari, partenza show: è il migliore inizio dall'epoca Schumacher

Sainz e Leclerc meglio di tutti nei Duemila

Leader sia nella classifica piloti con Leclerc che in quella costruttori in Formula 1, la Ferrari può contare su un pacchetto base molto promettente, capace di riportare certezze ed entusiasmo che a Maranello sembravano ormai dimenticati. Per scovare negli anni recenti una partenza che si avvicini al duo Leclerc-Sainz bisogna andare indietro al 2017, quando cioè Raikkonen e Vettel dopo due tappe avevano in cascina 66 punti, 103 dopo il terzo Gran Premio. Quota 78 è stata invece superata generalmente dopo le prime tre o quattro gare, addirittura 11 nel 2020. Neanche Fernando Alonso e Felipe Massa seppero, nel 2010, dare continuità alla doppietta trionfale dell'esordio in Bahrain, con il brasiliano terzo e lo spagnolo quarto nel weekend successivo. Inizio di stagione sfavillante e incoraggiante dunque per la Rossa che fa ben sperare per il prosieguo di questo mondiale.