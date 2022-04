Ferrrari, Sainz: "Con la macchina giusta posso lottare per il vertice"

ROMA - Dei suoi otto podi totali in Formula 1 , due Carlos Sainz li ha raccolti nelle altrettante gare d'esordio in questa stagione. Su queste premesse lo spagnolo ora punta a vincere un Gran Premio. Ci proverà senz'altro a Melbourne questo fine settimana, tentando di mettersi alle spalle Charles Leclerc, davanti al classe 1994 sia in Bahrain che a Jeddah. "Mi piacerebbe - ha infatti detto il pilota Ferrari ai canali ufficiali del Circus - ottenere una vittoria, poi si vedrà. Continuo a inseguire il mio sogno, ma per vincere un campionato, devi vincere una gara. Continuerò a inseguirlo. Ogni mattina mi sveglio e vado a dormire con questo pensiero nella mia testa ".

Le parole di Sainz

Sainz ha infatti sfiorato un paio di volte la vittoria, come a Monza nel 2020. Lo spagnolo quindi non vede l'ora di trionfare almeno in una tappa: "Mi preparo da tanto tempo alla mia prima vittoria. Ho dimostrato a me stesso che ogni volta che ho avuto l'opportunità di andare a podio ce l'ho fatta. Ho avuto la possibilità di vincere una o due volte e ci sono quasi riuscito. Quindi, sono fiducioso: mi si dia la macchina giusta e potrei lottare per il vertice". Il Gran Premio d'Australia dista pochi giorni e l'asfalto sarà attraversato da quattro zone DRS, con la Ferrari che potrebbe approfittarne, contando anche sulle statistiche, tutte a favore della Rossa.