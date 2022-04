Ferrari, Binotto: "Speravo nella F1-75, ma sono rimasto sorpreso"

ROMA - Mattia Binotto può godersi questo avvio di stagione in Formula 1 La Ferrari in questo inizio della stagione è in testa a entrambi i campionati e fa rotta verso Imola, dove si prevede il tutto esaurito. " Mi ha stupito ad essere sincero . Ma so che abbiamo lavorato sodo e dato molta priorità al 2022. Sapevo che la mia era una grande squadra: siamo migliorati rispetto alle stagioni passate e speravo di contare su una macchina competitiva entro l'inizio della stagione . Ma devo ammettere che il tutto è andato oltre le mie aspettative", ha detto il team principal. Parole che acquistano senso alla luce di quelle pronunciate in più occasioni durante il 2021, quando Binotto affermava di star già lavorando sulla vettura attuale .

Le parole di Binotto

La Ferrari si è dimostrata non solo la vettura più veloce in pista, capace a Melbourne di staccare di più di 20 secondi la Red Bull di Checo Perez. Ma anche - e soprattutto - la monoposto più affidabile e Binotto sottolinea questo aspetto: "L'affidabilità è parte della prestazione: è un elemento chiave. L'impostazione delle gare ha la priorità. Tutti gli elementi devono essere a posto per vincere un campionato". La prossima tappa della Formula 1 sarà speciale per la Ferrari, che torna a Imola con grandi aspettative: "Il gap tra noi e i concorrenti è minimo, come abbiamo visto nelle ultime settimane, e ci saranno grandi duelli nelle prossime gare. Aggiornamenti a Imola? Non ce ne saranno di importanti, non è la pista adatta", ha poi detto, concludendo, il manager italiano.