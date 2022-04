Ferrari, Binotto: "In pista Leclerc e Sainz sono liberi di fronteggiarsi"

ROMA - Ancora troppo presto in casa Ferrari per discutere di priorità e ordini di scuderia. Charles Leclerc e Carlos Sainz devono dare tutto in pista e - nel possibile - competere l'uno contro l'altro senza curarsi del mondiale o di gerarchie interne, o almeno questo è quanto afferma Mattia Binotto. "Finora - ha detto il team principal ad "Autosport" - ci sono state solo tre gare e sarà un campionato lungo. I nostri piloti possono gareggiare liberamente e spero siano sempre in grado di farlo per le posizioni nobili, possibilmente il primo posto".