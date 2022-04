F1, la Ferrari parte bene a Imola: Leclerc comanda le libere 1 davanti a Sainz

IMOLA - E' di Charles Leclerc il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, valevole per la quarta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, in condizioni di bagnato, firma il tempo di 1:29.402 con gomma intermedia. Sul circuito di Imola segue il compagno di squadra Carlos Sainz, che con le stesse gomme dista oltre 8 decimi, mentre al terzo posto c'è la Red Bull di Max Verstappen. Seguono le due Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher, con il quarto e quinto tempo.