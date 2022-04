F1, Gp Emilia Romagna: Sainz a muro, bandiera rossa nelle qualifiche

IMOLA - Incidente per Carlos Sainz nel Q2 del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, valevole per la quarta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari ha perso il controllo della propria monoposto a dieci minuti dal termine della sessione. Non ci sono conseguenze per l'iberico, tornato immediatamente ai box visibilmente deluso. L'iberico, qualificato virtualmente alla terza e ultima fase di qualifica, dovrà però recuperare parecchie posizioni nella Sprint di sabato a Imola.