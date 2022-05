F1, Hill: "La Ferrari reagisca a Miami. Gli sviluppi? È come giocare a poker"

ROMA - Il Gran Premio di Miami è alle porte e Ferrari e Red Bull sono pronte a farsi ancora battaglia . La sfortunata domenica della Rossa a Imola è già storia e Charles Leclerc e Carlos Sainz sono pronti a reagire. Se lo augura anche Damon Hill , ex pilota e campione del mondo con la Williams nel 1996, che al podcast ufficiale "F1 Nation" ha detto: "Forse la Red Bull il suo piccolo asso nella manica lo ha già giocato e dovrà resistere per un po’. È possibile che la Ferrari ora presenti un pacchetto di aggiornamenti a Miami . Mi aspetto una reazione negli USA. Sarebbe fantastico".

Le parole di Hill

Secondo Hill, dunque, la palla passa dunque ora ai tecnici e ai loro aggiornamenti. Per l'iridato del 1996 ora è come giocare a carte: "Adrian Newey (Chief Technical Officer della Red Bull, ndr) ha detto che si deve stare molto attenti a quali aggiornamenti portare e quando farlo. È come giocare a poker. Bisogna sapere quale carta giocare e quando. Cali l’asso ora o aspetti un paio di mani finché non sei assolutamente sicuro?".