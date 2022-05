Ferrari, Sainz: "A Barcellona voglio la prima vittoria"

ROMA - Carlos Sainz è pronto ad affrontare il Gran Premio di Spagna , sesto appuntamento stagionale della Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari a Barcellona andrà a caccia della sua prima vittoria stagionale. "Mi godrò il fine settimana in Spagna come mai prima d'ora - ha detto ai microfoni di "As" -. Per la prima volta avrò una possibilità concreta di lottare per il podio e di vincere la gara . Il tifo che abbiamo in questo paese è forte: lo dimostra il tutto esaurito. Sarà un Gran Premio unico e divertente".

Le parole di Sainz

La casella di vittorie ancora a zero pesa sulla classifica di Carlos Sainz, penalizato soprattutto dai ritiri di Melbourne e Imola. Il pilota della Rossa quest'anno però è consapevole di poter dare tutto, forte di una F1-75 che gli consente di lottare per il vertice. "Una vittoria sarebbe speciale, - afferma infatti il madrileno - è quello per cui lavoro ogni giorno e cerco di ottenerla il prima possibile. Si tratterebbe per giunta della prima e in casa. La vogliono i tifosi, ma io la voglio ancora di più. La mia speranza è che ci sia tanto entusiasmo: dalla macchina io sentirò tutto. In casa ho sempre corso le mie gare migliori. E punterò ancor più alla vittoria, visto che ho una macchina che me lo permette".