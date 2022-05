Ferrari, Leclerc: "Dobbiamo essere perfetti per vincere"

ROMA - Charles Leclerc ha parlato in vista del Gran Premio di Monaco, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota della Ferrari, mai al traguardo sul circuito di casa, punta alla vittoria per reagire al ritiro di pochi giorni fa a Barcellona. "L'approccio sarà lo stesso indipendentemente dalla posizione che occupiamo in campionato - ha detto -. Sappiamo che ogni punto conta, che i nostri rivali sono fortissimi e che anche un piccolo errore qui può fare una grande differenza. Abbiamo visto in questa stagione che solo il team che fa tutto alla perfezione può riuscire a vincere: ebbene, a Monaco faremo di tutto per essere noi quel team. Vincere su una pista così è sempre molto difficile ma ho piena fiducia nella squadra e questo è sempre il miglior requisito di partenza per raggiungere l’obiettivo".