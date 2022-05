Ferrari, Leclerc punta le qualifiche: "Occorre lavorare per fare un passo avanti"

MONTE CARLO - Charles Leclerc ha parlato la prima giornata al Gran Premio di Monaco, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha chiuso in testa entrambe le sessioni in testa, trovando conferme in vista delle qualifiche del sabato. "Siamo riusciti a girare con continuità portando a termine un buon numero di giri, ma occorre lavorare ancora un po’ sulla messa a punto - ha detto -. Nel complesso dunque una giornata niente male, anche se come ogni venerdì dobbiamo lavorare per fare un ulteriore passo avanti prima delle qualifiche".