F1, Gp Azerbaijan. Leclerc: "Mi aspettavo una Red Bull più forte"

BAKU -Sesta pole position stagionale per Charles Leclerc , che si conferma il migliore di tutti in qualifica e lo ribadisce anche a Baku. Il pilota della Ferrari brilla nel sabato del Gp dell'Azerbaigian e si garantisce la prima casella. Beffate entrambe le Red Bull, che partiranno alle sue spalle. "Tutte le pole position sono belle, ma questa non me l'aspettavo. Ero convinto che la Red Bull sarebbe stata più forte di noi, specialmente dopo Q1 e Q2" ha dichiarato Leclerc, sorpreso ma allo stesso tempo soddisfatto.

Il commento a caldo di Charles

"Nell'ultimo giro sono riuscito a mettere insieme le cose. Mi sento bene e sono felice di aver fatto il miglior tempo" ha aggiunto Leclerc in merito a quanto andato in scena sul circuito di Baku. Infine, in vista della gara di domani, ottavo appuntamento della stagione di Formula 1, Charles ha dichiarato "Sono molto entusiasta, credo che a far la differenza sarà la gestione di gomme. Noi siamo cresciuto molto a livello di passo gara da quando abbiamo portato gli aggiornamenti". Il pilota monegasco scatterà davanti alle due Red Bull e tenterà di andare a caccia di punti importanti in ottica classifica generale. La speranza è che possa essere aiutato dal compagno di squadra Carlos Sainz, il quale partirà dalla seconda fila (quarto).