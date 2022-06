F1, Leclerc: "Oggi era una gara di pazienza, quinto posto miglior risultato"

MONTREAL - Charles Leclerc scattava dall'ultima fila nel Gp del Canada per il cambio della power unit, ma è riuscito a rimontare fino alla quinta posizione. Un risultato notevole, se non fosse che il pilota della Ferrari lotta per il mondiale e dalle sue parole si percepisce un pizzico di amarezza. "L'inizio è stato frustrante, poi è diventato divertente. A metà gara mi sono ritrovato con Ocon che avevamo gomme più fresche e faticavo con la trazione. In seguito c'è stato un problema in occasione del pit stop che mi è costato caro. Ovviamente non posso essere soddisfatto, ma ho dato il massimo e non potevo fare meglio del quinto posto. Sono riuscito ad aspettare e rimanere calmo. Oggi era una gara di pazienza e ciò ha pagato" ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport.