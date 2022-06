Ferrari, Ecclestone: "Le scommesse sulla Rossa e su Leclerc sono soldi persi"

ROMA - Bernie Ecclestone non crede nella rimonta Ferrari. L'ex presidente della FIA si è infatti concesso in un'intervista al portale svizzero "Blick" dove ha affermato: "Speravo, come tanti, che la Ferrari potesse tornare a vincere dopo più di 14 anni. Ora purtroppo devo avvertire gli scommettitori: i soldi che punterete sulla Ferrari o su Charles Leclerc saranno soldi persi, non frutteranno nulla". La Ferrari ha perso terreno dalla Red Bull nelle ultime tappe della Formula 1 e dalle parti di Maranello si lavora per garantire ai piloti una F1-75 ancora più performante e, soprattutto, affidabile.