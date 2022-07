F1, la gioia di Sainz a Silverstone: "Non so cosa dire, è fantastico"

SILVERSTONE - E' grande la gioia di Carlos Sainz dopo la vittoria nel Gran Premio della Gran Bretagna, valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota della Ferrari, che ieri aveva conquistato la pole position, è riuscito a centrare il primo sigillo in carriera in una gara complicata, chiudendo davanti a Sergio Perez e Lewis Hamilton, con Charles Leclerc in quarta posizione. "Non so cosa dire, è fantastico ottenere la prima vittoria con la Ferrari qui a Silverstone - ha detto lo spagnolo -. E’ una giornata speciale che non dimenticherò mai".