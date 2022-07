Ferrari, Leclerc: "Team unito, con Binotto abbiamo chiarito tutto"

ROMA - " Binotto era arrabbiato con me perché mi ha visto molto giù . Viene spesso a Montecarlo e mi ha fatto piacere. Abbiamo parlato del campionato, era un momento difficile dopo i risultati delle ultime 5 gare ed è servito parlarsi ". Così Charles Leclerc a proposito dell'incontro con Mattia Binotto a Monte Carlo . Il pilota della Ferrari era deluso per come si è concluso il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 che lo ha visto scivolare dalla prima alla quarta posizione. Le sue parole ai media raccontano però di un chiarimento con il team principal della Rossa dopo un fine gara movimentato.

Ferrari unita

Leclerc rivela anche altri dettagli di quella cena in quell'hotel di lusso a Monaco: "Chi ha pagato? Mi invita sempre lui… Io volevo stare a casa e staccare da tutto per prepararmi all’Austria e quindi mi ha raggiunto per essere sicuro che fosse tutto a posto". Insomma, l'adrenalina e la delusione di Silverstone sembrano smaltite: "In macchina - aggiunge infatti Leclerc - si fanno commenti emotivi quando si si è scontenti ed è difficile non parlare. Che la squadra fosse divisa al momento del podio è assolutamente falso: siamo estremamente uniti. Certo ero scontento, ma non c’è divisione nel team". All'orizzonte ora c'è il Gran Premio di Austria che mette in palio anche i punti pesanti della sprint race. Leclerc però tranquillizza i tifosi: "Qui siamo sempre stati competitivi, vogliamo tornare al top".