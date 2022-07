F1, Leclerc vincitore in Austria: "Bella gara, continuiamo così"

SPIELBERG – Charles Leclerc ha commentato a caldo la sua vittoria nel Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento stagionale del mondiale di Formula 1. Il monegasco ha dominato per larghi tratti della gara, salvo poi dover stringere i denti nel finale a causa di un problema alla macchina: “E’ stata una bella gara e la nostra monoposto aveva il passo giusto. Abbiamo dato prova di poter vincere e dobbiamo continuare così. Dopo un paio di weekend complicati ci voleva proprio una vittoria del genere per il Mondiale”.

Sui problemi nel finale

Charles ha poi analizzato quanto accaduto nei giri finali, con la sua Ferrari che ha riscontrato alcuni problemi, tenendo in pensiero tutti gli spettatori incollati davanti allo schermo: "Ero consapevole di non avere problemi di motore, ma con il pedale. Nonostante i problemi all’acceleratore, tuttavia, siamo stati in grado di tagliare il traguardo al termine di una bella lotta con Verstappen. Sono molto felice”. Successo molto importante per Leclerc, che si porta a -38 da Max Verstappen in classifica piloti e prova a riaprire il mondiale.