F1, Binotto ammette: “Non credevamo di essere così forti”

SPIELBERG – E' festa Ferrari a Spielberg, dove Charles Leclerc porta in trionfo la Rossa nell'undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Il pilota monegasco ha tagliato il traguardo per primo, battendo Verstappen e accorciando in classifica piloti . Purtroppo il ritiro di Carlos Sainz a causa di un problema al motore rovina la domenica perfetta alla scuderia di Maranello, ad un passo dalla doppietta. Lo zero di Sergio Perez, anche lui costretto al ritiro, permette tuttavia alla Ferrari di guadagnare dei punti in classifica.

Il commento su Leclerc e Sainz

“Charles ha disputato una gara fantastica, che lascia ben sperare in vista delle prossime. Tutto l’insieme ha funzionato, ci sono stati molti punti positivi. Non credevamo di essere così forti dopo la sprint race, ma abbiamo svolto un ottimo lavoro”. Così Mattia ai microfoni di Sky Sport. Meno entusiasta, invece, per ciò che è accaduto a Carlos Sainz: “Sono amareggiato per lui, oggi era una potenziale doppietta. C’è ancora da lavorare sull'affidabilità”. Nel complesso, comunque, il weekend è positivo per la Ferrari, che arriverà al prossimo appuntamento, il Gp di Francia, in grande fiducia.