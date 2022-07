F1, Gp Francia: il casco di Leclerc dedicato al padre

LE CASTELLET - Charles Leclerc utilizzerà un casco speciale per l'intero weekend nel Gran Premio di Francia, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Per l'occasione, infatti, il monegasco della Ferrari sfoggia una livrea personalizzata dedicata al padre Hervé Leclerc. Sul retro del casco sono visibili diverse immagini in memoria del padre, scomparso cinque anni fa, e dell'amico Jules Bianchi deceduto nel 2015. Presente anche una scritta dedicata a papà Hervé.