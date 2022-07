F1, Sainz: "Bella collaborazione tra me e Leclerc, vorrei continuare così"

LE CASTELLET - Carlos Sainz ha parlato dopo la qualifica al Gran Premio di Francia, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Lo spagnolo, che dopo aver montato la quarta Power Unit partirà dal fondo della griglia, si è detto soddisfatto della collaborazione con Charles Leclerc nel Q3, che ha poi portato alla pole position del monegasco. "Se c’era un weekend per fare la pole in asciutto era questo, andavo forte già nelle libere - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ma per via della penalità va così e ho fatto tutto il possibile per aiutare Leclerc in qualifica".