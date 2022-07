F1, Mekies: "Grande lavoro di Sainz per una pole di squadra"

LE CASTELLET - Laurent Mekies ha parlato dopo la qualifica al Gran Premio di Francia, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il direttore sportivo della Ferrari si è mostrato contento per la pole position di Charles Leclerc, ma ha sottolineato anche il grande aiuto dato in qualifica da Carlos Sainz, costretto a partire dal fondo dopo aver montato la quarta Power Unit. "Sainz è andato molto veloce, ha fatto un ottimo lavoro per ottenere una grande pole position di squadra - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Questi piloti sono incredibili, hanno voluto fare lo scia dopo la chicane. Non dimentichiamoci dove eravamo l’anno scorso qui, c’è tanta usura".