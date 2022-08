Ferrari, Massa su Leclerc: "Deve essere più paziente"

ROMA - il sesto posto di Charles Leclerc al Gran Premio di Ungheria potrebbe aver messo la parola fine ai sogni iridati della Ferrari in Formula 1. Felipe Massa, dai microfoni di Sky Sports UK , dà però un consiglio al monegasco: “Il team non sarà contento, ma Leclerc deve essere paziente. Ha iniziato la sua battaglia, ma non dobbiamo dimenticare che l’errore fatto in Ungheria ha fatto sì che le sue possibilità di vittoria sfumassero". Continua poi l'ex pilota della Rossa: "Anche se non sei contento per le decisioni della scuderia e dei tuoi errori, devi lottare nel modo corretto. Esternare la sua delusione non lo aiuterà".