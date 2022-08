Ferrari, Mekies: "Prove libere per Shwartzman? Guardiamo ai test Pirelli"

ROMA - Possibilità per Robert Shwartzman di scendere in pista con la Ferrari F1-75 a Monza . È quanto emerge dalle parole del racing director della Rossa, Laurent Mekies , in una dichiarazione ai microfoni della Formula 1 . Il regolamento prevede infatti che le scuderie dedichino due sessioni di prove libere 1 ai loro giovani piloti. E la gara italiana sembra essere l'occasione giusta per liberare il primo di questi slot: "Non credo che abbiamo problemi a farlo durante uno dei fine settimana in cui ci sono i test Pirelli", ha detto infatti Mekies. Con il prossimo test previsto proprio a Monza .

No a Singapore

Per il vicecampione di Formula 2, non sarà la prima volta su una monoposto di Formula 1. È infatti già successo ai test post-Abu Dhabi dell'anno scorso e ora il pilota russo con passaporto israeliano si prepara a guidare la F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Tuttavia, Mekies dichiara: "Non direi a Singapore, dove i piloti hanno bisogno di più tentativi per imparare la pista, ma non abbiamo ancora deciso esattamente dove correrà Shwartzman". Rivelando che non ci sono ancora date certe per Robert Shwartzman, che intanto prosegue il suo lavoro al simulatore di Maranello.