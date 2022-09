Ferrari, Leclerc: "Qui mi sento a casa, è una sensazione incredibile"

ROMA - La conferenza stampa che inaugura il Gran Premio d'Italia di Formula 1 non poteva che avere come protagonista il pilota della Ferrari Charles Leclerc, qui vincitore nel 2019 . In questi giorni l'entusiasmo ha iniziato a farsi sentire dalle parti di Maranello, con i tifosi che aspettano di riversarsi sulle tribune dell'Autodromo nazionale nell'anno del centenario. Un contesto che il monegasco descrive così: “ Questa è un'esperienza diversa perché sono vestito di giallo, un colore speciale per festeggiare i 75 anni della Ferrari . La settimana di Monza è impegnativa e folle per noi, ma è una sensazione incredibile. I tifosi e le persone ti fanno sentire a casa”. “La prima volta che ho visto Monza è stato il 2014, il primo anno in una monoposto – ha aggiunto il monegasco. Ho una pessima memoria, ma credo sia stata qui la mia prima vittoria in una monoposto . Quindi questa pista mi è sempre piaciuta”.

Pressioni e aspettative

Al di là delle emozioni, in pista ci sarà una gara in salita da affrontare. Come spiega lo stesso Leclerc: “Sarà un weekend piuttosto difficile, almeno sulla carta. Ci aspettiamo una Red Bull più forte. Non è una pista le cui caratteristiche si addicono alla nostra vettura. Speriamo però in una sorpresa positiva e di andare al di sopra delle aspettative”. La pressione per i ferraristi sarà notevole, ma Leclerc sembra trarre sempre più entusiasmo da queste dimostrazioni d'affetto e conclude: “È un puro piacere, si sentono le aspettative. Vedi che tutti stanno dalla tua parte e sostengono la Ferrari. Lo prendo più come una motivazione che è una pressione. Uscendo dall'hotel è difficile raggiungere la pista. Quando sei un pilota Ferrari c'è qualcosa in più che è molto bello”.