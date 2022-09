Ferrari, Sainz su Monza: "L'obiettivo è la vittoria, qui passione indescrivibile"

ROMA - Carlos Sainz, pilota della Ferrari in Formula 1, si appresta a vivere il suo secondo Gran Premio d'Italia da alfiere del Cavallino. L'appuntamento di casa ha per la scuderia di Maranello un sapore speciale e lo spagnolo illustra così a "Sky Sport" il weekend che lo attende a Monza: “Finalmente c’è il tutto esaurito. È incredibile vedere tutta la gente che è venuta a vederci. È indescrivibile la passione di questi tifosi. So che sosterranno la squadra in modo elegante, sono abituati a vedere le gare. Vogliamo vincere a Monza, sarebbe lo scenario perfetto per rilanciare le nostre motivazioni". Il vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna ha infatti avuto difficoltà a Zandvoort, dove i tifosi hanno lanciato ben due fumogeni in pista. Una tappa, quella nella terra di Max Verstappen, non facile per le F1-75: "Abbiamo lavorato e analizzato il passo gara. Stiamo provando di tutto a Maranello, si stanno sperimentando tutti quei piccoli dettagli che possono darti qualche decimo in meno. Proveremo a portare in pista il pacchetto migliore possibile", ha però aggiunto.