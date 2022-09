F1, Leclerc: "Posso fare la pole, sono fiducioso per il weekend"

MONZA - Charles Leclerc ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio d'Italia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco si è detto soddisfatto della prima giornata sul circuito di Monza, in un weekend dove l'obiettivo sarà la vittoria davanti al tifo ferrarista. "Sono piuttosto contento per le prime sensazioni che ho sentito in pista, dobbiamo sicuramente migliorare ma il feeling è molto buono. Se le Red Bull si sono nascoste? Non lo so. Aspettiamo sabato per capire meglio la situazione, noi dovremo migliorare sul bilanciamentoma siamo sulla giusta direzione. Se posso fare la pole? Credo di sì . Il passo gara sembra anche più forte del passo in qualifica, sono fiducioso per il resto del week end".