Ferrari, Binotto attacca la Fia: "Dormita sulla Safety Car"

MONZA - Mattia Binotto ha criticato aspramente la Fia al termine del Gp d'Italia, sedicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. La gara è infatti terminata sotto il regime di Safety Car dato che la vettura di Daniel Ricciardo, ferma in pista, non è stata rimossa in tempo. "E' un peccato perché dopo Abu Dhabi si era discusso molto sul far ripartire la gara il prima possibile. Oggi le condizioni c'erano, perciò non comprendiamo per quale motivo abbiano aspettato così tanto. Si tratta di una vera e propria dormita della Fia" ha dichiarato a Sky Sport.