Ferrari, Shwartzman correrà le libere 1 nel Gp degli Stati Uniti

ROMA - La Ferrari ha ufficialmente confermato che per le libere 1 del Gran Premio di Austin in Texas, diciannovesima tappa della Formula 1 , in programma dal 21 al 23 ottobre prossimo, affiderà il volante di una delle due F1-75 a Robert Shwartzman , suo collaudatore 23enne. Si aspettava solo l'ufficialità per il pilota russo con passaporto israeliano che a Maranello si occupa del lavoro al simulatore. " È il momento che tutti voi stavate aspettando ", ha detto Shwartzman sui social annunciando la notizia appena il giorno prima del suo 23esimo compleanno.

Opportunità per Shwartzman

Robert Shwartzman nasce il 16 settembre 1999 in Israele e cresce nella città russa di San Pietroburgo, dove inizia a coltivare la passione per i kart. Dopo i primi titoli e l'esperienza con la prima monoposto in Formula Renault, corre nella Formula Toyota impressiona la sua costanza che lo porta a vincere il titolo nel 2018. Poi l'inserimento nell'Academy Ferrari e il debutto con vittoria iridata nel 2020, seguita dalle due stagioni in Formula 2 dove ha collezionato il secondo posto nel 2021 con la Prema Racing. Sarà un'occasione importante questa per Shwartzman, anche alla luce del mercato piloti. Il sedile di Mick Schumacher alla Haas potrebbe liberarsi presto e il russo-israeliano potrebbe ritrovarsi l'anno prossimo a fare coppia con Kevin Magnussen.