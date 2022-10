Binotto, furia Ferrari sui trucchi di budget della Red Bull: "Milioni che valgono una stagione"

ROMA - E' atteso per mercoledì il verdetto sul caso Red Bull, che vede la scuderia di Milton Keynes accusata di aver superato di circa quattro milioni il budget cap, ovvero il tetto di spesa imposto a tutti i team di Formula 1. Dalla Ferrari, il team principal Mattia Binotto ha evidenziato quanto possa fare la differenza infrangere questa regola "Per noi, quattro milioni rappresentano le parti di sviluppo di un'intera stagione - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Quattro milioni significano 70 persone in un reparto tecnico che possono ideare e produrre soluzioni che possono valere fino a mezzo secondo al giro".