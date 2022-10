Ferrari, Leclerc: "Dovrò essere pronto per le qualifiche"

SUZUKA - Charles Leclerc ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio del Giappone , valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il pilota della Ferrari ha analizzato l'andamento della prima giornata sul circuito di Suzuka, caratterizzata dalla pioggia caduta nella seconda sessione, dove i piloti hanno girato sul bagnato. " Nel complesso è stata una giornata positiva in termini di performance - le sue parole riportate da Sky Sport -. La prima sessione di libere è andata bene e mi sono sentito a mio agio in macchina, mentre la seconda è stata poco significativa perché le mie gomme erano molto usurate".

Verso le qualifiche

"Il meteo per domani dovrebbe essere completamente diverso rispetto a oggi - ha aggiunto il monegasco -, per cui la terza sessione di libere sarà particolarmente importante per adattare la vettura il più in fretta possibile alle condizioni di asciutt oed essere pronti per le qualifiche".