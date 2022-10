Ferrari, Sainz: "Giornata produttiva, pensiamo alla qualifica"

SUZUKA - Carlos Sainz ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio del Giappone, valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari ha analizzato le prime due sessioni sul circuito di Suzuka, con la seconda in particolare caratterizzata da pesanti condizioni di bagnato. "È stato un venerdì molto bagnato, e questo di solito significa non girare più di tanto - le sue parole riportate da Sky Sport -. Oggi però le condizioni di pista sono rimaste piuttosto stabili e così ho avuto modo di provare sia le gomme intermedie che le wet".