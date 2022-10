F1 Ferrari, premio speciale per Sainz

ROMA - Carlos Sainz ha vissuto una giornata speciale a Madrid , dove la Comunità Autonoma della capitale spagnola gli ha conferito il premio "Siete Estrellas del Deporte" come miglior sportivo maschile . Il pilota della Ferrari è nato e cresciuto nella capitale spagnola, tanto da essere anche un grande tifoso del Real Madrid. " È un onore aver ricevuto oggi il Premio Siete Estrellas del Deporte come miglior atleta uomo - ha scritto Sainz sui social -. Congratulazioni a tutti i vincitori e grazie alla Comunità Autonoma di Madrid per questo riconoscimento speciale".

Il 2022 di Sainz

Una stagione a due facce per Sainz, protagonista come la Ferrari di numerosi alti e bassi. Nel Gran Premio della Gran Bretagna di quest'estate a Silverstone lo spagnolo si è imposto per la prima volta in Formula 1, conquistando inoltre altri sette podi. Nonostante diversi ottimi risultati, però, l'iberico è "soltanto" quinto in classifica piloti, con 50 punti di distacco dal compagno di squadra Charles Leclerc.