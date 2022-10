F1 Ferrari, GP Usa: lo riconoscete? Il Vip insieme a Leclerc

AUSTIN - Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 prende il via con il botto, e non solo per quanto riguarda i piloti in pista. Il diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2022 ha portato sul circuito di Austin tanti ospiti speciali fin dalla prima giornata. Tra questi spicca il nome di Brad Pitt, che è arrivato in Texas su invito di Lewis Hamilton, con cui ha in progetto un film sulla F1. L'attore americano ha inoltre parlato con tutti i team principal per raccogliere un gran numero di informazioni sul mondo del Circus, in modo da arrivare preparato alla realizzazione del film.