F1 Ferrari, Binotto furioso: "Red Bull illegale, anche 2022 da verificare subito"

La replica a Horner

"Due milioni sono un paio di decimi al giro, che hanno modificato le sorti del campioanto scorso - ha aggiunto Binotto -. E' un vantaggio semplificativo su cui bisognava essere severi. La penalità in galleria del vento, se non accompagnata a una riduzione del budget cap permette di spendere i soldi altrove. La sanzione non compensa il vantaggio che ha avuto Red Bull". Poi un commento a quanto detto da Christian Horner alla sentenza: "Perdere mezzo secondo per la penalità in galleria del vento? Non penso proprio". Infine, in chiusura, un augurio per il futuro: "Noi non intenderemo sforare nei prossimi anni, vogliamo rimanere legali, spero che anche gli altri team si adegueranno. A questo punto dobbiamo ottenere che il 2022 venga certificato quanto prima, non possiamo aspettare di nuovo ottobre".