F1, Shwartzman e il sogno Ferrari: "Difficile farne parte, ci sono poche possibilità"

ROMA - Per Robert Shwartzman la strada verso un sedile da titolare in Formula 1 si complica . Il pilota israeliano, attualmente collaudatore della Ferrari , ha disputato e disputerà alcune sessioni di prove libere nel Mondiale 2022 , ma le chance di conquistare un posto fisso nel Circus sono poche, come afferma lui stesso: "Cosa succederà[in futuro]non lo so ancora ma è molto difficile e impegnativo entrare in Formula 1 - le sue parole ai microfoni di "Motorsportweek.com" -.Ho sempre spinto e lavorato molto duramente, non importava cosa ci fosse in giro, con il sogno o l’obiettivo di arrivare in Formula 1, domandandomi se ci fossero degli spiragli per esordire, anche se a questo punto posso ipotizzare che non ci saranno possibilità".

La tristezza di Shwartzman

"Questo è ovviamente molto triste per me, perché l’impegno non è stato indifferente e ho continuato a concentrarmi e a crederci, ma alla fine non si è concretizzata una chance in F1 per varie ragioni - prosegue Shwartzman -. L’aspetto nel quale sarei potuto migliorare, poteva essere portare dei risultati più soddisfacenti nelle stagioni in cui ho partecipato alla F2 e questo probabilmente mi avrebbe dato una prospettiva maggiore per entrare in F1. Ci sono degli aspetti positivi da prendere in considerazione - conclude l'israeliano -, cominciando dal fatto che sono maturato di più, ho imparato di più, so come gestirmi e lavorare al meglio con gli ingegneri. In ogni caso, per la mia carriera, non importa dove sarò, è stata comunque una fase importante della mia vita".