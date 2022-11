Ferrari, Leclerc sul GP del Brasile e la richiesta di podio: le dichiarazioni

SAN PAOLO – Charles Leclerc è ancora in lotta per il secondo posto della classifica piloti a una sola giornata dalla fine del Mondiale di F1, ma non può essere del tutto soddisfatto. Il monegasco ha infatti vissuto un altro weekend negativo ad Interlagos, dove ha chiuso al quarto posto nonostante abbia chiesto a più riprese alla squadra di invertire la posizione con il compagno di squadra Sainz. Leclerc ha dunque raggiunto Sergio Perez in classifica generale a quota 290 punti e ad Abu Dhabi proverà il sorpasso.