Leclerc, Sainz e la clamorosa richiesta bocciata dalla Ferrari

SAN PAOLO - Finale di gara incandescente per la Ferrari in Brasile, sede del penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. In seguito alla Safety Car per i problemi alla McLaren di Lando Norris, sia Carlos Sainz che Charles Leclerc hanno infatti superato Sergio Perez, trovandosi uno davanti all'altro a contendersi il podio. E' qui che si è verificato un episodio destinato a far discutere e che ha quasi fatto passare in secondo piano la vittoria di George Russell, la prima in carriera. Il monegasco ha infatti avanzato via radio un'incredibile richiesta al team, poi rifiutata.