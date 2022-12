F1, Binotto scaricato anche dalla Mercedes: parla Wolff

ROMA - Mattia Binotto non è più il team principal della Ferrari con le strade dei due che si sono ormai separate. Da un lato la Rossa sta cercando il suo nuovo team principal mentre l'ingegnere italiano si sta guardando intorno per rimettersi subito in pista. Tra le possibili opzioni c'era anche la Mercedes ma a sbarrare la strada a Binotto ci ha pensato Toto Wolff, attuale team principal della Stella, che in un'intervista a Beyond The Grid, il podcast della Formula 1, ha allontanato l'ipotesi: "Non vedo Mattia alla Mercedes, c’è stato troppo veleno tra me e lui negli ultimi due anni. Non sarebbe possibile, ma lo vedo bene in altre squadre. È un uomo che conosce molto bene la Formula 1 e forse potrebbe trovare un buon ruolo sulla griglia di partenza in futuro. Ci sono molte destinazioni che sono attraenti al momento”, le sue parole.