F1 Ferrari, Vettel incorona Leclerc: “Sembra di vedere me da giovane”

ROMA - Hanno passato solo due anni nello stesso team di Formula 1, in due delle stagioni più complicate dell'ultimo periodo. Sebastian Vettel e Charles Leclerc, ex compagni di squadra in Ferrari, hanno però un ottimo rapporto. Il pilota tedesco, ritiratosi dal Circus al termine del 2022, ha parlato della convivenza con l'attuale pilota del Cavallino durante il podcast "Beyond the Grid": "Charles è arrivato in un momento molto diverso della sua carriera e della sua vita, è stato divertente, perché l’ho osservato e siamo andati molto d’accordo. Ho apprezzato molto il tempo che abbiamo trascorso insieme, ma era un po’ come se stessi guardando me stesso da giovane, e mi ci è voluto un po’ di tempo per capirlo".