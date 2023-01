F1 Ferrari, l'augurio di Hamilton: "Spero possano fare bene"

ROMA - Lewis Hamilton e la Mercedes puntano a un 2023 da protagonisti in Formula 1. Il pilota britannico, a secco di vittorie nel 2022, proverà a rientrare nella lotta per il titolo. In un'intervista riportata dal sito ufficiale del Circus, il sette volte campione del mondo ha fatto i suoi pronostici per il nuovo anno, includendo anche la Ferrari: "Mi piacerebbe pensare che saremo noi a competere con Red Bull e a batterli, ma spero davvero che la Ferrari sia forte nei prossimi anni. Hanno sicuramente avuto un anno difficile ma ci sono stati alcuni segnali importanti che si sono visti, ed è stato bello vederli fare di nuovo bene".