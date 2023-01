F1 Ferrari, Binotto ricorda i sei anni con Vettel: "Lo amano ancora tutti"

ROMA - Sebastian Vettel non è riuscito nell'impresa di vincere un titolo mondiale in Ferrari, ma i sei anni di militanza a Maranello hanno lasciato un bellissimo ricordo sia tra il team che tra i tifosi, come ricorda l'ex team principal della Rossa Mattia Binotto. "Alla Ferrari siamo stati fortunati ad averlo in squadra e sono stati sei anni importanti. Ha portato molto come pilota, ma soprattutto come persona, e ogni singolo tifoso della Rossa ama ancora Sebastian. Credo che questo sia un dato di fatto. Sono state stagioni incredibili con lui".