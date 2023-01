F1 Ferrari, Massa svela il rapporto difficile con Alonso. E su Schumacher...

ROMA - Sono due nomi di un certo calibro quelli con cui Felipe Massa ha condiviso il box in Ferrari: prima la leggenda della Formula 1 Michael Schumacher, poi Fernando Alonso, ora vero e proprio veterano del Circus con Aston Martin. Il rapporto con i due, però, è stato molto diverso, come raccontato dal brasiliano ai microfoni di "Swiatwyscigow.pl". Quella con il pilota tedesco è stata una convivenza preziosa per Massa: "Essere il suo compagno di squadra è stato fantastico, ho imparato tanto da lui. Un pilota straordinario, con un modo di lavorare unico. Eravamo molto legati".