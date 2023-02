F1, Vasseur tra Sauber e Ferrari: "Vi racconto le differenze"

ROMA - Dopo l'annuncio delle scorse settimane, Frederic Vasseur ha mosso i primi passi ufficiali nel mondo Ferrari. L'ex team principal dell'Alfa Romeo Sauber, infatti, ha preso il posto di Mattia Binotto nel team di Maranello, e in una conferenza stampa ha spiegato anche le differenze tra i due mondi: "Ovviamente tutto è un po' più grande e moderno, ma alla fine c'è la stessa atmosfera perché si tratta pur sempre di una scuderia". Una delle discriminanti più importanti è il simulatore a disposizione del Cavallino: “Con il simulatore si può dire che la Ferrari è in una posizione molto migliore rispetto alla Sauber quando sono arrivato. Penso che siano un po' più avanti in ogni area", anche se "è difficile dire da dove vengano le differenze".