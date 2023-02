F1 Ferrari, Leclerc e le cinque cose che forse non sai su Charles

ROMA - Charles Leclerc è alle porte della quinta stagione con Ferrari in Formula 1. Arrivato a Maranello nel 2019, il pilota del Principato di Monaco ha condiviso il box del Cavallino per due anni con Sebastian Vettel e per altrettanti con l'attuale compagno di squadra, Carlos Sainz. Nonostante una presenza già consolidata nel Circus e in una delle scuderie più importanti del motorsport, potrebbero esserci ancora alcune curiosità sconosciute ai più per quanto riguarda la vita del classe 1997, dentro e fuori dalla pista. Ad esempio: perché Leclerc corre con il numero 16? La risposta è semplice: si tratta del giorno di ottobre in cui è nato ormai oltre 25 anni fa. La scelta doveva ricadere sul 7, già usato in passato, o sul 77, ma entrambi erano già occupati al tempo, da Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas.