Ferrari, la presentazione della SF-23: dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Cresce l'attesa tra i tifosi della Ferrari per la presentazione della nuova SF-23, che si terrà martedì 14 febbraio alle ore 11.15. Quando manca ormai meno di un mese all'inizio del mondiale 2023 - in programma il prossimo 5 marzo in Bahrain - il sogno della coppia Charles Leclerc-Carlos Sainz è di migliorare il secondo posto nella classifica piloti, ottenuto dal monegasco, e la piazza d'onore nel mondiale costruttori in quello che sarà il primo anno di Frederic Vasseur alla guida della Rossa.