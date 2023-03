Ferrari, problema Leclerc in Bahrain: sostituite batteria e centralina, cosa rischia

SAKHIR - Charles Leclerc ha cambiato batteria e centralina elettronica prima della gara del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota della Ferrari, che partirà dalla terza posizione in griglia, è stato costretto a sostituire due componenti della sua SF-23 già durante il primo weekend di gara, a causa di alcune anomalie riscontrate in precedenza. Nessuna penalità, però, per il monegasco, a cui è consentito l'utilizzo di due elementi sia per la batteria che per la centralina durante l'anno.