Barrichello polemico: "Ferrari? Erano tutti con Schumacher. Io mai aiutato"

ROMA - Cinque titoli costruttori consecutivi - tra 2000 e 2004 - altrettanti di seguito per Michael Schumacher. Anni da "Dream Team" per la Ferrari, con la coppia formata dal tedesco e Rubens Barrichello. Nonostante le vittorie però, come ricorda il pilota brasiliano al podcast Beyond the Grid, il rapporto con Schumacher non era dei migliori. "Ho sempre avuto un buon rapporto con tutti i miei compagni di squadra, non è stato così con Michael. - sottolinea Barrichello - Non mi ha mai sostenuto e non ho mai chiesto il suo aiuto, ma a volte succedeva che dopo la riunione di squadra ce ne fosse una solo con lui. La squadra è sempre stata tutta dalla sua parte".