Hamilton, il ritratto dello sportivo eccezionale: dai trionfi alle sfide al limite

Quando si parla di lui, trovare gli aggettivi giusti si rivela sempre una sfida all’altezza del suo valore sportivo e umano. Tracciarne un ritratto fedele, che metta tutti d’accordo, è praticamente impossibile. Un po' come succede quando ci si ritrova di fronte alle grandi opere astratte di arte contemporanea. Un uomo eccentrico , istrionico, a tratti anarchico, ma soprattutto uno sportivo eccezionale. Hamilton è questo e molto altro , una leggenda vivente pronta a scrivere con la Ferrari un nuovo capitolo della storia della Formula 1. Un viaggio che parte da lontano, a Stevenage, nel sud dell’Inghilterra, quando Lewis viene messo per la prima volta all’età di 6 anni sopra a un go-kart. Passa poco tempo prima che suo padre Anthony, convinto di avere di fronte un predestinato, decida di investire tutti i suoi risparmi per fare correre il figlio.

Lewis inizia a vincere le prime gare, ma per continuare a competere nei campionati giovanili servono molti più soldi. Anthony non molla e accetta quattro lavori diversi: deve aiutare suo figlio, per forza. Spesso gli capita di passare le nottate in garage a sistemare go-kart pur di arrotondare. La svolta per Lewis arriva a dodici anni, quando Ron Dennis decide di offrigli un contratto con la McLaren. Anthony accetta, non sa ancora che suo figlio undici anni più tardi vincerà con la McLaren il primo dei suoi sette titoli mondiali. Il ragazzo ha la stoffa del campione, sembra l’inizio di una vertiginosa scalata verso l’olimpo dei più grandi. Non sarà così, almeno non ancora, non con questa macchina.

Hamilton e l'inizio del dominio

È nel 2013 con il suo passaggio in Mercedes che inizia quello che si rivelerà un vero e proprio dominio: con la casa tedesca Hamilton conquista altri sei campionati del mondo, diventando il pilota più vincente di sempre al pari di Michael Schumacher. Nella vita, come in pista, a trionfare è la libertà: nessuno può dirgli come fare, e così quando la FIA prova a impedire ai piloti il rilascio di dichiarazioni politiche, personali, lui, da sempre in prima linea contro le discriminazioni razziali e religiose, non si tira indietro: «La Formula 1 non metterà mai il bavaglio a nessuno. Penso che tutti i piloti siano stati molto allineati sulla libertà di parola. Ho saputo di questo divieto durante la pausa invernale ma nulla mi impedirà di parlare delle cose che mi appassionano e dei problemi che ci sono».

A sostenerlo in questa battaglia ci sono anche i suoi rivali, quelli che ne riconoscono la grandezza sportiva, ma che ne disprezzano l’attitudine in pista. Lui non guarda in faccia nessuno: se trova di fronte a sé un pilota più lento, lo deve passare. Non importa se c’è spazio o meno, lui attaccherà sempre.