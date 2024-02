Vasseur: “Dobbiamo essere più cinici ed efficaci”. Su Hamilton alla Ferrari...

Si alza il sipario sulla SF-24, la nuova Ferrari che accompegnerà il team di Maranello nella stagione 2024. A parlare dopo la presentazione della nuova monoposto, il team principal della Rossa, Fred Vasseur: "Presentare una nuova vettura è sempre un momento molto emozionante, sia per me che per i piloti, anche se tutti noi stiamo già pensando a quando ci confronteremo in pista con i nostri avversari. Quest'anno dobbiamo ripartire da dove c'eravamo fermati nel finale della scorsa stagione, quando eravamo costantemente nelle prime posizioni".