Ferrari SF-24: non è un clone della Red Bull. Dove è cambiata la nuova Rossa

Non l’hanno fatta strana, affatto. Diciamolo, l’aggressività tanto invocata da Frederic Vasseur sulla SF-24 non si nota. Non apparentemente. Sembra concentrata sotto il vestito, rosso ma più chiaro con baffi bianchi e gialli per sottolineare che la Ferrari non è solo Formula 1, tanto più dopo il (ri)debutto storico e vincente nella Le Mans. Baffi che compaiono anche sopra le bocche sorridenti di Charles Leclerc (pienamente) e Carlos Sainz (un po’ più forzatamente), segno di unione. Voluto. Perché l’aggressività, appunto, si respira soprattutto dietro le mura di Maranello, con la continua opera di reclutamento di tecnici ma soprattutto la clamorosa mossa di mercato anticipata, l’ingaggio di Lewis Hamilton dal 2025 che ha cambiato i connotati del Circus, non solo di una presentazione per pochi intimi (guidati dal presidente Elkann e dall’ad Vigna che hanno assistito anche ai primissimi giri a Fiorano) e molto virtuale.